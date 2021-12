PRF apreende drogas avaliadas em R$ 1 milhão que iriam para o sul da Bahia

Dois homens e uma mulher foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 8 mil comprimidos de ecstasy, 330 pontos de LSD, 490g de anfetaminas, 200g de cocaína, 340g de haxixe e 350g de maconha em um Chevrolet Ônix.

Segundo informações divulgadas pela polícia na manhã desta terça-feira, 26, as drogas foram encontradas dentro do painel do veículo, que tem licença de São Paulo.

O dono do carro assumiu para os policiais que era o responsável pelo transporte ilegal. Ele ainda afirmou que os entorpecentes seriam comercializados em uma festa no sul da Bahia. A expectativa era arrecadar cerca de R$ 1 milhão com a venda da droga.

O trio - sendo o motorista de 22 anos, uma mulher de 20 e o proprietário veículo, 24 - foram levados para a delegacia da região e vão responder por tráfico de drogas. Eles não tiveram os nomes divulgados.

