PRF apreende dois mil quilos de alimentos na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase dois mil quilos de carne de polvo transportados de forma irregular na BR-101, próximo ao município de Vera Cruz (Região Metropolitana de Salvador). A ação ocorreu na noite de segunda-feira, 25, e os produtos foram encontrados em um caminhão Ford/Cargo.

Segundo a PRF, os alimentos eram mantidos em condições inadequadas de refrigeração e higiene. O condutor, que não apresentou a documentação de origem dos produtos, disse à polícia que a carga foi obtida em Bom Despacho/BA e seria comercializada em Aracruz/ES.

O condutor do veículo foi autuado pela Vigilância Sanitária e pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). O veículo e a carga foram encaminhados para a Secretaria da Receita Estadual para apuração das irregularidades fiscais.

No mesmo dia, no início da tarde, a PRF apreendeu no km 720 da BR-101, em Porto Seguro, uma carga de 455kg de pescados transportados de forma irregular. Os produtos estavam sendo transportados em um veículo Ford/Ranger. A carga foi encaminhada para a Adab.

