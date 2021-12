PRF apreende comprimidos de estimulante sexual na BR 324

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 120 unidades de estimulantes sexuais, que tem venda proibida no país, na tarde de segunda-feira, 18, na rodovia BR-324, próximo ao município de Riachão do Jacuípe (distante a 197 km de Salvador).

A apreensão aconteceu durante fiscalização no Km 440 da via. Os agentes encontraram o material (100 de Erofast e 20 de Pramil) no porta-luvas de uma Parati. O motorista não tinha nenhum documento que comprovasse a origem dos comprimidos.

O condutor foi detido e encaminhado para delegacia de Riachão do Jacuípe.

