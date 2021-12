PRF apreende cocaína em fiscalização na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de quinta-feira (21), 770 gramas de cocaína em um veículo, modelo Gol, durante uma fiscalização de rotina no KM-408 da BR-116, trecho de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com órgão federal, o condutor do veículo conseguiu fugir da polícia no momento da fiscalização. Entretanto, uma passageira do automóvel, de 25 anos, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária local.

A droga, que estava armazenada em um saco plástico, também foi levada para a unidade policial. O condutor do veículo não foi encontrado até a manhã desta sexta-feira, 22.

