PRF apreende cocaína e crack em ônibus interestadual

Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada no município de Encruzilhada (a 630 km de Salvador), na tarde de quarta-feira, 6, resultou na apreensão de 600 ampolas de cocaína e 700g de crack no Km-932 da BR-116. As drogas foram encontradas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo/SP X Patos/PB.

De acordo com PRF, as drogas foram encontradas camufladas no interior de uma almofada de cor preta. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cândido Sales. Procurada pelo A TARDE, a unidade informou que os donos das substâncias não foram encontrados.

O caso continua sendo investigado pela delegacia local.

