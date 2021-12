PRF apreende cerca de 700kg de carne bovina na BR-116

Cerca de 700kg de carne foram apreendidos no início da noite desta quarta-feira, 9. A abordagem ocorreu no KM 677 da BR-1116, em frente a unidade da Polícia Rodoviária Federal de Jequé (a 368 quilômetros de Salvador).

Segundo a PRF, agentes deram ordem de parada a um veículo Chevrolet/S10 LTZ. Durante a abordagem os policiais localizaram caixas de papelão na caçamba do automóvel. Nas embalagens continham diversos tipos de carnes e seus derivados. Em sua defesa, o condutor informou que foi para Vitória da Conquista (a 519 quilômetros de Salvador) para buscar a carne e revender em Jaguaquara (a 249 quilômetros de Salvador).

Além do transporte indevido do alimento, o veículo do suspeito foi detido no pátio da PRF, por possuir mais de R$ 10 mil em infrações de trânsito e ter licenciamento atrasado.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por praticar crime contra as relações de consumo.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF-BA

