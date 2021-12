PRF apreende cerca de 6 toneladas de fogos em Feira

A Polícia Rodoviária Federal(PRF) apreendeu cerca de 6 toneladas de fogos de artifício em um caminhão baú, de placa AKJ-5298, da cidade de Santo Antônio do Monte (MG), na BR-116-Sul, em Feira de Santana na manhã desta quinta-feira, 5.

De acordo com o inspetor Aguinaldo Filho, da PRF, a falta do rótulo de risco, do painel de segurança, de equipamentos de proteção individual e de situações de emergência são algumas irregularidades de uma série de infrações identificadas durante a abordagem. Foram identificadas também irregularidades na Guia de Tráfego, documentação expedida junto ao Exército.

"O condutor não utilizava traje mínimo obrigatório de segurança para realização do transporte", afirmou Aguinaldo.

A autorização de transporte de produtos perigosos emitida pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) estava vencida desde o mês de abril.

"Além das implicações em relação ao exército, tem as implicações ambientais pelo transporte de produto perigoso, que em desacordo com as normas estabelecidas constitui crime ambiental", complementou o inspetor Aguinaldo Filho.

A ocorrência será encaminhada tanto ao Ibama quanto ao Exército.

adblock ativo