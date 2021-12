PRF apreende carga recorde com 6 mi de unidades de cigarros

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um total de 340.900 maços de cigarros irregulares no Km 544, da BR-116, trecho do município de Milagres (distante a 256 Km de Salvador). De acordo com a PRF, os policiais chegaram até a carga irregular - a maior apreensão de cigarros do ano, na Bahia - após uma abordagem a um caminhão.

Veja vídeo do momento da apreensão

PRF faz a maior apreensão de cigarros do ano na Bahia PRF faz a maior apreensão de cigarros do ano na Bahia Posted by PRF Bahia on Terça, 15 de setembro de 2015

O condutor do veículo informou aos agentes que transportava uma mudança. Os policiais realizaram averiguação no compartimento de carga e verificaram que o material estava escondido atrás de móveis totalizando mais de 6 milhões de unidades de cigarros.

Ainda segundo a PRF, o condutor portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com indícios de falsificação. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de polícia da região.

adblock ativo