PRF apreende carga de madeira ilegal do Pará no BR-407

Uma operação na Polícia Rodoviária Federal (PRF) no combate a crimes ambientais na Bahia, apreendeu 54,09 m³ de madeira nativa do Pará, no KM 117 da BR-407, trecho do município de Senhor do Bonfim, norte baiano. O flagrante ocorreu por volta das 14h de sexta-feira, 19.

De acordo com o órgão, a equipe operacional abordou o veículo SCANIA/R540, tracionando dois semirreboques carregado com madeira. Após exigir a documentação da carga, os agentes detectaram que o volume transportado era superior ao declarado nos documentos apresentados, o que tornou o Documento de Origem Florestal (DOF) e Guia Florestal (GF) eram inválidos.

Ainda conforme a PRF, no compartimento de carga do veículo foram encontrados perfis de prancha, viga, vigota e sarrafo, que saíram de Mojuí do Campo (PA) e tinham como destino a cidade alagoana de Arapiraca. O material não possuía o carimbo obrigatório de passagem nos postos fiscais de divisa instalados nos estados do Pará, Mato Grosso, Tocantins e Bahia.

Após os fatos, o motorista assinou um termo circunstanciado de Ocorrência para o motorista e, também, o Termo de Compromisso se comprometendo a comparecer na audiência do Juizado Especial Criminal (JECRIM) para responder por suas condutas.

Os veículos e a carga foram recolhidos no pátio e estão à disposição dos órgãos ambientais para os procedimentos administrativos. Foram acionados também o Ministério Público e o Poder Judiciário.

