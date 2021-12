PRF apreende carga de cigarros contrabandeado avaliada em R$ 2 milhões

Uma carga avaliada em R$ 2 milhões em cigarro de origem clandestina foi apreendida na manhã desta quinta-feira, 21, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 17 da BR 110, trecho do município baiano de Paulo Afonso (distante a 434 km de Salvador).

De acordo com a PRF, as equipes abordaram um caminhão Volvo com placa do estado de São Paulo durante um processo de fiscalização e combate ao crime. Na ação, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor. Durante a entrevista, o motorista teria apresentado certo nervosismo e contradições, o que levou a equipe a aprofundar a vistoria no veículo.

Ao fiscalizarem o compartimento de carga da carreta, foi encontrado cerca de 500 mil maços de cigarros paraguaios. A mercadoria, avaliada em quase dois milhões de reais, era transportada de forma oculta e encoberta por uma carga de estrutura metálica para eventos.

O motorista, que não teve seu nome identificado, foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária local para os procedimentos cabíveis.

