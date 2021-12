PRF apreende carga de 10 milhões de cigarros na BA

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de mais de 10 milhões de unidades de cigarros no município de Urandi, no sudoeste da Bahia. O motorista da carreta que transportava a mercadoria fugiu e está sendo procurado. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 8.

De acordo com a PRF, os cigarros estavam caixas de papelão e teriam saído do Paraguai. A placa da carreta que transportava o material é da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul.

O flagrante ocorreu na última semana, no Km-02 da BR-122, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Guanambi.

A PRF informou que a carga será entregue à Receita Federal da cidade de Vitória da Conquista, onde ficará estocada.

