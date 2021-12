PRF apreende arma e material explosivo em Ibitiara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de segunda-feira, 30, um revólver, munições e material explosivo no km-442 da BR-242, trecho do município de Ibitiara (distante a 547 km de Salvador).

O motorista, que não teve o nome revelado, já respondia por estelionato, tráfico de drogas e furtos. Os dados sobre os outros ocupantes do veículo, não foram informados. A ação ocorreu, por volta das 22h10. quando os agentes realizavam abordages na rodovia.

Conforme informações da PRF, no interior do veículo foram encontrados uma arma de fogo calibre 22, com 11 munições intactas, e três embalagens de explosivos, que é utilizado por quadrilhas em assalto a banco.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da cidade.

