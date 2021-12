PRF apreende arma de fogo em abordagem na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, em mais uma ação na BR116, uma arma de fogo no final da tarde desta terça-feira, 13. A abordagem foi a um ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Patos (PB), na altura do KM 677 no município de Jequié (a cerca de 375km de Salvador), em uma rodovia conhecida como "Rio-Bahia".

Na abordagem realizada pela PRF, foram encontrados um revólver Taurus, calibre 38 Special, carregado com seis munições, mais 14 munições reserva.

O suspeito de transportar a arma foi identificado e afirmou que o revólver foi comprado de um caminhoneiro na cidade de São Bernardo do Campo (SP). Ele foi encaminhado para a polícia judiciária local.

