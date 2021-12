PRF apreende adolescentes armados na BR-110

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do município de Ribeira do Pombal apreendeu dois adolescentes na tarde desta terça-feira, 18, no km 163 da BR-110.

Os adolescentes, ambos com 17 anos, trafegavam em uma motocicleta e desobedeceram uma ordem de parada. Após três quilômetros de fuga, eles foram abordados e revistados.

Com o jovem que estava na carona, a PRF encontrou um revólver calibre 38, com cinco munições intactas. Além disto, o chassi da moto estava raspado e o número do motor havia sito adulterado.

Os dois acusados foram encaminhados para a delegacia de Polícia Judiciária do local e já possuíam diversas passagens pela polícia. O condutor da moto, conhecido como Cabo Jeferson, já havia sido apreendido com grande quantidade de maconha e dinheiro em um cofre, e o outro tinha passagem por furto, roubo e tráfico de drogas.

