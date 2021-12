PRF apreende 730 pássaros silvestres em Eunápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do município de Eunápolis apreendeu, na tarde desta quarta-feira, 10, 730 pássaros silvestres na região. Esta foi a maior ação do tipo realizada nas rodovias federais da Bahia em 2012.

A apreensão aconteceu durante fiscalização no KM 720 da BR-101. Ao abordar um veículo com placa de Pernambuco, os policiais flagraram o transporte de pássaros das espécies Canário da Terra e Papa-capim. Algumas aves morreram em função das condições de armazenamento, em pequenas gaiolas.

Diante do crime ambiental, o motorista do veículo foi preso em flagrante e conduzido à Polícia Judiciária local. O Ibama autuou o acusado no valor de R$ 365 mil e lavrou o termo de apreensão das aves e do veículo.

