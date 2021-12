PRF apreende 700 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão rodotrem com cerca de 700 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu, na noite desta segunda-feira, 27, no KM 833 da BR 116, próximo a Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia.

De acordo com a PRF, durante a fiscalização os policiais desconfiaram de uma carreta, com placas de Maringá/PR, que estava estacionada na área de um posto de combustíveis, no distrito de Pé de Galinha e realizaram a averiguação do veículo. Foram encontrados cerca de 700 mil maços de cigarros nos dois semirreboques do rodotrem, totalizando aproximadamente 14 milhões de unidades de cigarros.

O valor de mercado da carga apreendida é de aproximadamente R$ 3,5 milhões, informou a PRF.

O motorista não foi localizado, mas suspeita-se que a carreta de nove eixos tenha vindo do estado do Paraná e que pertence a um contrabandista paraguaio que está preso no estado de Mato Grosso do Sul. Não se sabe qual seria o destino da carga.

Segundo a PRF, esta foi a maior apreensão de cigarros na Bahia em 2016 e uma das maiores do Brasil. Todo o material foi encaminhado para a Receita Federal.

