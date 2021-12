PRF apreende 600 Kg de peixe ilegal em Barreiras

Uma carga ilegal de 600 quilos de peixes da espécie Tambaqui foi apreendida na tarde desta terça-feira, 9, por volta das 17h, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A apreensão ocorreu durante uma abordagem realizada a um veículo Ford/F250, no KM 801 da BR-242, em Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador). As informações só foram divulgadas pela policia na manhã desta quarta-feira, 9.

Segundo informações da PRF, a carga era transportada na carroceria da caminhonete sem nenhuma refrigeração, não possuía certificado de inspeção e nenhum documento que comprovasse sua origem. De acordo com as informações do motorista, o pescado tem origem no estado de Tocantins e seria vendida para restaurantes em Barreiras.

Fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia (Adab) foram acionados e orientaram que os peixes fossem incinerados nesta manhã, devido às más condições de transporte.

