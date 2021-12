PRF apreende 54 motocicletas irregulares na região norte da Bahia

Durante três dias da Operação 'Cavalo de Aço', a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 54 motocicletas em situação irregular. A ação foi realizada em trechos das BRs 324 e 116 e na região de Capim Grosso, entre os dias 9 e 11 de abril.

Foram recolhidos ao pátio da PRF veículos com irregularidades que não poderiam ser sanadas no local ou por comprometerem a segurança dos usuários da rodovia. Os condutores abordados foram submetidos ao teste com bafômetro. Foram registradas 113 infrações de trânsito.

Durante a ação, no km 277 da BR-116, trecho do município de São José do Jacuípe, foi recuperada uma motocicleta com ocorrência de furto registrada na cidade de Feira de Santana. Após a inspeção, foram encontrados indícios de adulterações nos elementos identificadores, tendo sido o condutor e o veículo apresentados à Delegacia de Polícia Civil.

