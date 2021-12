PRF apreende 400 kg de pedras preciosas

Cerca de 400 kg de pedras de cristais de quartzo foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quarta-feira, 22, na BR-116, em Vitória da Conquista. Os policiais também apreenderam 30 pequenas pedras de esmeraldas de cor verde, quatro pedras de critais de quartzo com cabelo e material usado no garimpo.

As pedras preciosas estavam em um veículo abordado pelo policiais. O motorista do automóvel, que não teve o nome revelado pela PRF, disse que trabalha com lapidação de pedras e que o material pertencia a outra pessoa. De acordo com ele, as pedras foram adquiridas em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e seriam comercializadas na Chapada Diamantina, no interior da Bahia.

O condutor não portava documento que comprovasse a origem e legalização das pedras.

