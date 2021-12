PRF apreende 35,5 Kg de maconha em ônibus

Cerca de 35,5 Kg de maconha prensada foram encontradas em um ônibus interestadual na divisa entre Bahia e Minas Gerais por agentes da Policia Rodoviária Federal de Vitória da Conquinta, que fica a 510 km de Salvador. De acordo com os policiais, a ação ocorreu ao meio dia desta quinta-feira, 16, durante Operação de combate ao tráfico de drogas e entorpecentes que aconteceu no Km 932 da BR-116, município de Encruzilhada.

Ao fiscalizar um ônibus que fazia a linha São Paulo/SP X Mossoró/RN, os policiais encontraram a droga em duas caixas de papelão pertencente a um passageiro de 27 anos, que não teve o nome divulgado, natural da cidade de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. Ao ser questionado sobre o entorpecente, o homem assumiu que era dono da droga e disse ainda que receberia cinco mil reais para transportar a maconha de São Paulo para Mossoró. O passageiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Judiciária de Cândido Sales.

Histórico - Essa é a segunda grande apreensão de drogas ocorrida esta semana na região da Divisa da Bahia com Minas Gerais. A primeira ocorreu no último domingo, 12, também em um ônibus interestadual, onde foram apreendidos 46,300 Kg de maconha com um jovem e uma adolescente.

