PRF apreende 300 kg de maconha e R$ 50 mil em dinheiro falso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens que traficavam 300 quilos de maconha em um caminhão. A prisão aconteceu no KM 170 da BR 110, trecho de Ribeira do Pombal (a 286 km de Salvador), durante a Operação de Combate à Criminalidade. A ação ocorreu por volta de 23h da noite de segunda-feira, 24.

Os suspeitos trafegavam na via quando foram abordados por agentes da PRF. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram, além da maconha - que estava distribuída em 18 caixas - um envelope contendo R$ 50 mil em notas de R$ 100 com evidentes sinais de falsificação. Os agentes também descobriram que o caminhão que os criminosos ocupavam era roubado.

Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária local pelos crimes de tráfico de drogas, receptação de veículo roubado e e contra a fé pública - moeda falsa.

