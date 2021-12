PRF apreende 30 quilos de cocaína em município baiano

Cerca de 30 kg de cocaína em tabletes foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo, 8, em Milagres (a km 237 de Salvador). O entorpecente, avaliado em mais de meio milhão de reais, estava embalado e escondido em um compartimento no painel de um veículo, com placas de Salvador.

Segundo informações da PRF, o flagrante ocorreu durante uma fiscalização no KM 544 da BR-116. O motorista de 40 anos foi abordado e teria dado informações desencontradas aos agentes em relação ao motivo da viagem e local de destino. Com a vistoria do veículo, os pacotes foram encontrados.

O suspeito, que é natural de São Bernardo do Campo (SP), foi encaminhando junto com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil, em Itaberaba. O homem vai responder pelo crime de tráfico de drogas, conforme dispõe o art. 33 da Lei 11.343/2006.

