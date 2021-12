PRF apreende 27 pássaros silvestres nas estradas baianas

A Polícia Rodoviária apreendeu na última segunda-feira, 3, cerca de 27 pássaros silvestres na BRs 101 e 242. De acordo com informações da PRF, a primeira apreensão aconteceu na região de Uruçuca, no km 477 da BR-101. No local, a polícia encontrou 27 pássaros silvestres, uma espingarda.

Ao perceber a chegada da viatura um homem que transportava os animais fugiu em direção a um matagal e abandonou sete pássaros, dentre eles um canário da terra, um gurinho, dois coleiras e três papa-capins, e uma espingarda calíbre 32 com 01 cartucho intacto.

O responsável pelas aves e pela arma não foi identificado. Os animais foram encaminhadas para a reserva legal do projeto Bicho Preguiça, em Ilhéus, enquanto a arama e a munição foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Judiciária de Itajuípe.

Já a segunda apreensão, aconteceu no Km 199 da BR-242, município de Itaberaba. Os policiais abordaram um veículo de modelo Palio, placa JMQ 5700/BA, e durante a revista foram encontrados mais 20 pássaros silvestres de diversas espécies, três caixas contendo 135 CD's, 35 jogos para PS2 e 177 DVD's, todos falsificados.

O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por tráfico de animais silvestres e pelo transporte ilegal de mercadoria. O homem foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Polícia Judiciária local.

