PRF apreende 20 mil relógios em carro na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira, 11, 20 mil relógios que eram transportados por um carro no km 932 da BR-116, no município de Encruzilhada, sudoeste do estado. O material não possuía nota fiscal e era procedente do Paraguai.

Os relógios eram transportados por um homem de 36 anos, que seguia com destino ao município de Itabuna e levava ainda um aparelho de DVD portátil, dois tablets, três câmeras digitais, quatro vídeo games e 13 celulares. O material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal de Vitória da Conquista.

Após a PRF realizar o registro, o motorista foi liberado. A Receita Federal deve instaurar inquérito sobre o caso, de acordo com informações da PRF.

