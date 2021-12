PRF apreende 17 pássaros em Vitória da Conquista

Dezessete pássaros foram apreendidos nesta quarta-feira, 15, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista. As aves, da espécie Trinca-ferro verdadeiro, eram transportadas irregularmente dentro de um ônibus por dois passageiros, Edilson José de Souza e Pedro Pires dos Santos, que foram presos.

De acordo com a PRF, o transporte e criação dos pássaros depende de autorização do Ibama. Os dois passageiros tinham um documento do órgão, mas não era referente as aves transportadas.

Os animais e os detidos foram encaminhados ao Ibama.

