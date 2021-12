PRF apreende 1,5 toneladas de carne sendo transportada de forma irregular na BR 324

Cerca de 1,5 tonelada de carne foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quarta-feira, 26, por estar sendo transportada de forma irregular. A apreensão em flagrante aconteceu por volta das 10h30, no KM 604 da BR 324, trecho do município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador.

A PRF realizava abordagens na via, quando um caminhão foi parado para fiscalização e dentro do seu compartimento os policiais encontraram um carga com 1.570 kg de carne bovina. Ficou constatado que as condições de acondicionamento e transporte do produto não estavam adequadas.

Imediatamente foi feito contato com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), que foi até o local e confirmou que a carne estava sendo transportada em desacordo com a legislação.

O material apreendido foi encaminhado à ADAB, que tomará todas as medidas necessárias para o caso.

