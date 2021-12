PRF apreende 15 metros quadrados de madeira ilegal da caatinga

Uma carga de um 15 metros quadrados de madeira ilegal da caatinga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 170 da BR-110, em Ribeira do Pombal (a 271 quilômetros de Salvador). Segundo informações divulgadas na manhã desta sexta-feira, 12, pela PRF, os policiais realizaram a abordagem e não encontraram a nota fiscal no Documento de Origem Florestal (DOF), o que invabiliza o certificado.

A polícia suspeita que o destino final da madeira extraída no Ceará seria a própria cidade de Ribeira do Pombal. Inicialmente, o motorista disse que a carga seria levada para o município de Frei Paulo, em Segipe.

O condutor do caminhão Ford/Cargo foi conduzido para a Delegacia do município e vai responder pelo crime de transporte ilegal de madeira. A carga e o veículo apreendidos nesta quarta, 10, serão encaminhados para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

