PRF apreende 14 kg de pasta base de cocaína na BR-324

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira, 21, por volta de 5h, cerca de 14kg de pasta base de cocaína. O caso aconteceu no anel de contorno da BR-324, no município de Feira de Santana, a 108 km de Salvador.

A droga era transportada pelo motorista Herley Magno Barros Lima, de 44 anos, e pelo autônomo Flávio Neres Lima Peregrino, de 35, que estava no banco do carona. A dupla desobedeceu uma ordem de parada e foi abordada após uma perseguição. A droga foi localizada na tampa traseira da carroceria do carro, modelo Saveiro.

Os dois foram presos e a ocorrência encaminhada para o Complexo de Feira de Santana.

