PRF apreende 128 quilos de maconha transportada em ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 128 quilos de maconha em um ônibus na tarde desta terça-feira, 13, durante uma ação de fiscalização na BR-116 na altura no KM 830, no município de Vitória da Conquista, na região sudeste da Bahia.

Segundo a PRF, o ônibus que partiu da cidade de São Paulo (SP), seguia para Cajazeiras (PB) quando foi abordado pelos policiais que realizaram a vistoria do veículo e notaram que no último compartimento exalava um cheiro forte do entorpecente. Foram encontrados dentro de duas malas de cor preta e duas caixas de papelão, cerca de 255 tabletes e cinco pacotes com pequenos pedaços, de uma substância análoga a maconha.

Foram detidos em posse do material, um homem de 31 anos e um menor de 17 anos, que afirmaram ser tio e sobrinho, e informaram que estavam fazendo o transporte da droga pela remuneração.

O Art. 33 da Lei nº 11.343/06 prevê que os suspeitos respondam pelo crime de tráfico de drogas, após serem encaminhados com o entorpecente e os pertences para a delegacia de polícia judiciária local.

Ação na 116

A PRF tem feito uma fiscalização intensa na rodovia BR116, na segunda-feira, 12, uma mulher foi detida em posse de maconha dentro de um ônibus que seguia de São Paulo (SP) à Aracaju (SE). Foram encontrados cerca de 47 tabletes de uma substância similar à maconha, pesando cerca de 42kg.

