PRF apreende 127 kg de maconha e prende suspeito de tráfico na BR-116

Cerca de 127 kg de maconha foram apreendidos na tarde desta terça-feira, 16, em um ônibus na BR-116, no trecho de Jequié (distante a 358 km de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quase 180 tabletes da droga foram localizadas durante abordagem no KM 677 da rodovia, por volta das 15h30, no transporte de passageiros que havia saído de São Paulo com destino a Arapiraca, em Alagoas.

Durante a vistoria, os agentes encontraram no compartimento externo de bagagens, 103 tabletes de maconha, com peso de 65 kg. A droga estava acondicionada em cinco caixas envoltas com fita adesiva.

Um homem de 35 anos, identificado como proprietário, informou que foi contratado na região do Brás (SP) para levar o entorpecente até a cidade alagoana.

Ele disse ainda que já havia feito outras viagens transportando drogas para Alagoas. Com ele, foi achado também cerca de 10 gramas de cocaína.

Em seguida, os policiais localizaram no compartimento de passageiros mais 76 tabletes de maconha, que somavam 62 kg. A droga estava em três caixas de papelão.

Ao serem questionados, os motoristas informaram que se tratava de uma encomenda que foi coletada por uma empresa de turismo na região do Brás. Segundo eles, as caixas seriam entregues em Caruaru, Pernambuco.

O passageiro flagrado com as drogas foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Jequié. Ele responderá por tráfico, crime com pena de até 15 anos de prisão.

