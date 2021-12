PRF apreende 10 mil litros de bebidas sem nota fiscal na BR-242

Um condutor que transportava um carregamento ilegal de whisky e vodka foi apreendido na tarde de sábado, 4, durante fiscalização em frente a unidade operacional da PRF em Seabra, na região da Chapada Diamantina.

Ao ser abordado, o motorista apresentou documentos e nota fiscal para um carregamento de 16 mil quilos de cenoura, o que diferia das 1.800 unidades de whisky e 8.400 unidades de vodka encontradas no fundo do caminhão M.Benz/L 1620.

De acordo com o homem de 26 anos, a carga foi recebida no estado de Goiás e deveria ser levada até Pernambuco. Agentes da PRF conseguiram fazer contato com o destinatário da carga que admitiu a compra das bebidas sem nota fiscal.

A ocorrência foi encaminhada a Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ/BA) que constatou a situação irregular da mercadoria e onde serão adotados os procedimentos administrativos, o que incluí pagamento do imposto sonegado e multas.

adblock ativo