Previsão é que chuva volte a atingir Lajedinho nesta quarta

A chuva pode voltar a atingir a cidade de Lajedinho, na Chapada Diamantina, é o que aponta a previsão do tempo do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe).

Para esta terça-feira, 10, a probabilidade de chuva é de apenas 5%, com chuvas de curta duração. Já na quarta, 11, a chance aumenta para 80% com chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia.

Mas na quinta, 12, são 90% de chances de chuva, com muitas nuvens, curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A previsão se repete na sexta-feira, 13, sábado, 14 e domingo, 15.

