Previsão é de tempo chuvoso neste final de semana na Bahia

O mau tempo deve continuar na Bahia neste final de semana, 24 e 25 de maio, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A previsão é de céu encoberto e chuvoso em Salvador. Com temperatura variando entre 21º e 30º C.

Segundo o Inema, uma massa de ar seco influencia o clima no centro-oeste do estado. Além disso, ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico deixam o final de semana chuvoso no centro-leste baiano, Recôncavo, nordeste, sul e leste da Chapada Diamantina.

adblock ativo