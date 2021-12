Previsão de final de semana de sol na Bahia

O primeiro final de semana de 2014 deve ser de sol na maior parte da Bahia, de acordo com previsão do Instituto de Meio Ambiente e Recurso Hídricos (Inema).

Segundo os meteorologistas, uma massa de ar quente seco está influenciando o tempo no estado, diminuindo a possibilidade de chuva. Apesar dessa massa de ar, as áreas mais próximas do litoral, como Salvador, tem mais chance de chuva.

A massa de ar contribui para elevação da temperatura, podendo ter máxima de 34º C.

Confira a tábua de maré:

