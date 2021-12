Previsão de fim de semana com pouca chuva na Bahia

O Inema divulgou boletim meteorológico com previsão de pouca chuva na Bahia. Segundo o meteorologista Heráclio Alves, por intermédio da Assessoria de Comunicação do órgão, as condições "continuam sendo influenciadas por uma massa de ar seco, o que mantém o céu ensolarado e com poucas chuvas".

A massa quente tem mais intensidade no centro-oeste e norte do Estado, principalmente nas regiões Oeste, São Francisco e Norte, "onde os índices de umidade do ar poderão atingir níveis relativamente baixos", explica o meteorologista em nota.

A umidade pode ficar em 30% do ar nessas áreas. Nessas regiões estão previstas as temperaturas mais elevadas. As máximas podem alcançar 34ºC, "o que aumenta as chances de ocorrer focos de queimadas principalmente no período da tarde", afirma Alves.

Já na faixa leste da Bahia, que inclui as regiões do Recôncavo, Nordeste e Sul, os ventos úmidos do Oceano Atlântico influenciam as condições do tempo, "deixando o céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas".

Neste sábado, 25, as chuvas podem ficar mais intensas, principalmente no sul do Estado. Mas as chances da chuva avançar para o Recôncavo só aumentam no início da próxima semana.



Na Chapada Diamantina e no Sudoeste há predomínio de céu parcialmente nublado e chuvas fracas. Essas regiões vão enfrentar as menores temperaturas do Estado, com mínimas podendo chegar aos 14°C.

Em Salvador e região metropolitana, a umidade que vem do Oceano também deverá manter o céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas. Na capital, as temperaturas vão se manter elevadas durante todo o final de semana. A mínima deve ser de 21°C e a máxima alcança 31°C.

Maré



De sexta-feira, 24, a DOMINGO, 26

Maré alta às 03h30min e 15h30min, com valores variando de 2,1 a 2,5 metros.

Maré baixa às 09h30min e 21h30min, com valores variando de 0,1 a 0,3 metro.

As ondas para este final de semana deverão ter agitação de moderada a fraca, com altura máxima podendo chegar aos 2,0 metros.

Índice de Radiação Ultravioleta (IUV's)



As estações do outono e inverno têm como característica a redução na incidência de radiação solar no Hemisfério Sul e, consequentemente, dos Índices de Radiação Ultravioleta (IUV's). Assim, para o período de 24 a 26 de maio os IUV's deverão variar de 07 a 09, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) fazem parte das categorias "Alta e Muito Alta". Com isso, os cuidados deverão ser mantidos quanto à exposição prolongada à radiação solar, principalmente, entre as 10 às 16 horas. Para isso, recomenda-se a utilização de protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves, que podem minimizar os danos nocivos à saúde, sobretudo, a pele e aos olhos

