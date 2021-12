Previdência Estadual bate recorde histórico em concessão de aposentadorias

O governo da Bahia concedeu 6.848 aposentadorias e reservas a funcionários públicos estaduais durante o ano de 2020. Fruto de uma série de iniciativas realizadas no período, o que inclui um mutirão com objetivo no afastamento de servidores com mais de 60 anos, o número representa um recorde para a Superintendência de Previdência do Estado, consolidando uma tendência de crescimento de ganho de agilidade no trâmite dos processos de inativação no Estado.

De acordo com a Superintendência de Previdência, nos últimos 13 anos, houve uma subida consistente na média anual de publicação de atos de aposentadoria. De 2003 a 2006 a média era de 3837. Entre 2007 a 2014, passou para 4655, com um aumneto de pouco mais de 21%. Já de 2015 a 2020, a mesma média chegou a 5779, o que representa um incremento de 23,9%.

De acordo com o superintendente da Previdência, Eduardo Matta, o desempenho alcançado este ano é “fruto de um trabalho coletivo, de uma parceria intensiva com as áreas de Recursos Humanos dos mais diversos órgãos estaduais”.

