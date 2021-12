Presos suspeitos de sequestrar ex-prefeito de Valença

Quatro homens foram presos nesta quarta-feira, 14, suspeitos de participar do sequestro do empresário e ex-prefeito de Valença , Ramiro José Campêlo de Queiroz. A vítima, que havia sido levada pelos criminosos em janeiro, foi liberada no último domingo, 11, no Espirito Santo (ES).

Márcio Reis dos Santos, conhecido como 'Bradock', Geraldo Alves de Carvalho Neto, André Luis Maciel Santos e Carlos Eduardo Rabello foram detidos por agentes da Polícia Civil (PC-BA) em uma churrascaria na cidade de Caçapava, em São Paulo.

Comandada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), a operação também contou com o apoio da Delegacia Antissequestro da PC de São Paulo, para onde o bando foi encaminhado.

Márcio e Geraldo tiveram mandado de prisão cumpridos. Já Carlos e André ficam à disposição da Justiça. A quantia paga aos sequestradores foi recuperada, mas o valor não foi divulgado.

