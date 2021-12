Presos suspeitos de matar um homem a facadas em Ilhéus

Cinco pessoas foram presas neste sábado, 30, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, por suspeita de terem matado a facadas Edvaldo Alves Santiago Júnior, 35 anos. Um adolescente também foi apreendido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Adalberto Paraíso, 28, Jeverson dos Santos Santana, 21, Mateus Santos Silva, 27, Greice Kely Almeida dos Santos, 21, e Elismar Alves Souza foram encontrados em uma casa, no mesmo bairro onde cometeram o crime.

Com o grupo, foram encontrados 925 gramas de maconga, 808 gramas de cocaína, uma balança e roupas com manchas de sangue. A motivação do crime é desconhecida.

