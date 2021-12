Presos suspeitos de matar guarda municipal de Pindobaçu

Augusto Almeida Silva Filho, de 21 anos, e José Carlos Oliveira Lima, o 'Neguinho', 23, foram presos nesta quinta-feira, 30, na Serra da Carnaíba, no município de Pindobaçu, a 414 km de Salvador. Eles são, respectivamente, apontados como autores do assassinato do guarda municipal Venício Carlos Gueiros Brito em setembro deste ano, naquele mesmo município.

Capturados cada um em sua própria residência, Augusto e 'Neguinho' foram interrogados pelo coordenador Felipe Néri e disseram ter matado o guarda municipal, que morava no mesmo bairro, porque suspeitaram que ele estaria passando informações à polícia sobre o tráfico de drogas naquela região.

Eles são suspeitos ainda de envolvimento na tentativa de homicídio de Weslei Washington Dantas da Silva, em julho, por causa uma dívida de drogas. Augusto também teve outro mandado de prisão cumprido pela tentativa de homicídio de Lidileudon Vieira da Silva, em agosto, cuja motivação ainda é investigada.

