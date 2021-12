Presos suspeitos de assassinar guarda em Feira de Santana

Passado um ano e três meses do assassinato do ex-comandante da Guarda Municipal de Feira de Santana, inspetor Marcos Vinícius Alves dos Santos, de 38 anos, a Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de serem as autoras do homicídio.

O crime ocorreu em 2 de maio de 2014, quando a vítima trabalhava no Parque Municipal Erivaldo Cerqueira, no bairro Baraúnas, em companhia de dois colegas. A apresentação foi realizada na tarde desta segunda-feira, 17, na sede da 1ª Coordenadoria de Polícia Civil (1º Coorpin).

Foram apresentados Júlio de Oliveira Ribeiro e Reginaldo Pereira, o "Regi" - este último apontado pela polícia como o autor dos dois tiros que mataram o inspetor. Segundo o delegado João Uzzum, coordenador da Polícia Civil, o crime foi motivado por vingança, pelo fato de os suspeitos não gostarem da atuação da vítima durante a Micareta.

"Foram meses de investigações com várias linhas de motivação, mas somente com a localização da motocicleta utilizada no crime, uma XRE 300 de cor prata, é que se pôde chegar aos suspeitos. Chegamos ao proprietário da moto que nos informou que emprestou o veículo a eles dois. Com o depoimento de testemunhas confirmamos que estes indivíduos seriam os autores da execução", afirmou.

Reginaldo Pereira está preso desde o final de 2014 no Conjunto Penal de Feira de Santana, por participação em um sequestro ocorrido na cidade de São Gonçalo dos Campos. Júlio foi preso na última sexta-feira atendendo a um mandado de prisão preventiva pelo mesmo crime.

Os dois suspeitos negaram o crime, alegando não conhecer a vítima e disserram que no dia do crime estavam em locais diferentes, fora da cidade. Eles negaram que se conheciam.

Após a apresentação, os dois foram encaminhados ao Conjunto Penal. "Mas as investigações continuam. Temos que saber se a ação da vítima durante a Micareta foi contra os dois presos ou contra alguém de sua convivência. Enfim, ainda há pontos a serem esclarecidos", informou Uzzum.

