Presos são transferidos após rebelião em Eunápolis

Cerca de 62 presos provisórios da cadeia pública da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) fizeram uma rebelião, que durou cerca de quatro horas, nesta sexta-feira, 22, no município de Eunápolis, distante a cerca de 660 km de Salvador. Os detentos quebraram celas e colocaram fogo em colchões em protesto contra a falta de visitas e banho de sol.

Os benefícios foram suspensos desde o último dia 18, quando agentes da Polícia Civil abandonaram a carceragem alegando que não têm responsabilidade na custódia de presos provisórios. Os detentos estavam recebendo apenas alimentação e água. As visitas foram suspensas por falta de pessoal para a segurança.

Durante o motim, quatro presos ficaram feridos e precisaram ser atendidos por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a rebelião, 30 detentos foram transferidos em um ônibus para o Conjunto Penitenciário de Eunápolis. Agentes do presídio e da Polícia Militar, além de policias da Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica, participaram da ação.

Muitos curiosos se aglomeraram do lado de fora da cadeia para observar o movimento, entre eles parentes de alguns presos, que aguardavam por notícias. De acordo com informações da polícia, os outros 32 presos, que permaneceram na cadeia pública, também devem ser deslocados para outra unidade prisional. No entanto, ainda não foi definido a data e nem o local para onde eles serão transferidos.

adblock ativo