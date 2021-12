Presos são transferidos após rebelião em delegacia de Campo Formoso

Foram transferidos, nesta segunda-feira, 22, para o Conjunto Penal de Juazeiro (a 513 km de Salvador), 21 dos 28 homens que estavam presos na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Campo Formoso (a 388 km de Salvador).

A mudança foi medida emergencial depois que eles destruíram quatro das seis celas na cadeia de Campo Formoso, durante rebelião que durou cerca de três horas no domingo, 21.

De acordo com o delegado regional de Senhor do Bonfim, Felipe Neri, o estopim foi a descoberta por parte do carcereiro de plantão, que eles estavam serrando as grades das celas para fugir.

Revoltados, quebraram grades e queimaram colchões para impedir a entrada da polícia e pediram a presença de profissionais da imprensa para iniciar a negociação.

Diante da dificuldade de comunicação com os presos, os policiais civis com reforço do 6º Batalhão da Polícia Militar de Senhor do Bonfim, da 54ª Companhia Independente de Campo Formoso e do Corpo de Bombeiros de Senhor do Bonfim invadiram o local e acabaram com a rebelião, sem feridos graves de ambas as partes.

“Eles quebraram até pedaços de concreto e jogaram contra os policiais”, disse o coordenador da 19ª Coorpin, delegado regional de Senhor do Bonfim, Felipe Neri. De acordo com ele “não havia superlotação, porque no espaço que cabem 30 presos tinham 28 homens”.

Também negou que o motim tenha se desencadeado por causa da alimentação. “Além das refeições fornecidas pelo Estado, eles podiam receber as refeições das famílias e até cozinhar, pois tinham fogões nas celas”, revelou.

Ele explicou que dos 28 detidos em Campo Formoso, sete são estupradores, que estavam presos separadamente e não participaram da rebelião, não danificaram suas celas e, portanto, permanecem na cidade.

Entre os presos transferidos, estão homens com acusações de homicídio e tráfico de drogas. Diante da necessidade de reformas, na manhã desta segunda, foram levados para Senhor do Bonfim, e passaram pelo Departamento de Polícia Técnica para realização dos exames de corpo delito, antes de serem levados para o Conjunto Penal de Juazeiro.

