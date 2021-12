Presos rendem policial e fogem de delegacia em Cícero Dantas

Mais de 20 presos renderam o policial plantonista e fugiram da Delegacia da Polícia Civil de Cícero Dantas (a 287 km de Salvador) na tarde desta quinta-feira, 31. Os 23 homens abordaram o PM na hora de receber o jantar e levaram a pistola do agente, celular e carteira funcional. As informações são do site CiceroDantas.org.

Para ajudar na fuga, eles roubaram carros e motos. A caminho da cidade de Euclides da Cunha, cinco deles trocaram tiros com a polícia e foram capturados. O veículo em que estavam, um Parati, foi levado para a DT da cidade.

Confira a lista dos foragidos:

Alessandro Santos, "1000 grau"

Anderson de Jesus Santos, "Andinho"

Claudiomar de Andrade

Daniel Pimentel de Oliveira, "MC"

Denison Santana Santos, "Denis"

Gicarlos de Santana Lima

Italo de Jesus Pereira

José Eucleudes Santos de Santana, "Nenem"

José Marcos Batista dos Santos

José Rafael Silva Coelho, "Rafa"

Juliano dos Santos

Luiz Cláudio Silva Santos

Luiz Henrique Gomes, "Peipe"

Marcelo Eugênio C. da Silva

Ramon Edgar Santos Matos

Rubismário de Jesus Santos, "Major"

Uidson Matos do Santos, "Neco"

Valmir de Jesus, "Valmir Bizunga"

adblock ativo