Presos por matar casal são violentados em delegacia de Camaçari

Um vídeo que circula no WhatsApp mostra dois presos sendo obrigados a ter relações sexuais dentro da carceragem da 18ª Delegacia Territorial (DT) de Camaçari, localizada na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os homens que aparecem nas imagens são Daniel Neves Santos Filho, 29 anos, e Carlos Alberto Neres Júnior (idade não divulgada), envolvidos no assassinato do casal Juvenal Amaral Neto, 57, e Kelly Cristina Amaral, 44.

O crime, que contou com a participação de três adolescentes, foi cometido no último dia 5, no mesmo município. Os corpos foram localizados na terça, 9.

Indiciados por estupro

Em dois minutos de vídeo, Daniel, de camisa azul, é obrigado a fazer sexo oral em Carlos Alberto, de camiseta branca. A Polícia Civil informou que quatro presos envolvidos no episódio da gravação foram indiciados por estupro e que serão transferidos para o sistema prisional. A presença de um celular na cela também será investigada.

