Presos irmãos acusados de matar cunhado em Pindobaçu

Os irmãos Isac e Adalberto de Matos da Silva, de 25 e 26 anos de idade, envolvidos no assassinato do cunhado Antônio Carlos de Jesus Evangelista foram presos, nesta segunda-feira, 4, ao comparecerem à Delegacia Territorial local (DT), na cidade de Pindobaçu (a 318km de Salvador). A informação foi divulgada pela polícia nesta terça, 5.

Residentes na cidade de Senhor do Bonfim, Antônio e um irmão, de prenome Luciano, viajaram até Pindobaçu, a pedido da irmã, Camila, que teria brigado com o companheiro Adalberto.

Já alcoolizado, Adalberto tentou agredir os cunhados e, repentinamente, Isac entrou no bar armado com uma faca tipo peixeira e golpeou Antônio Carlos.

De acordo com a polícia, a vítima foi encaminhada para um hospital local, onde já chegou sem vida. A equipe da DT/Pindobaçu fechou o cerco aos dois envolvidos no crime, que depois de indiciados por homicídio pela delegada Maria Elisa, foram transferidos para o Complexo Policial de Senhor do Bonfim.

