Presos fogem do Conjunto Penal de Feira de Santana

Era mais um dia de visita. Nos 12 pavilhões do Conjunto Penal de Feira de Santana (a 110 km de Salvador), detentos se organizam para receber familiares. Para terem maior privacidade, eles usam lençóis e erguem cabanas a fim de camuflar o espaço onde recepcionam os parentes.

Foi valendo-se de tal improviso que seis presos fugiram do pavilhão 11, por volta das 15h da tarde de domingo, 8. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), Robson Barbosa dos Santos, Jackson Lima Silva, Welligton de Jesus Silva, William da Cruz de Souza, José Wilson Dias dos Santos e Itanei de Jesus Vieira - recapturado na manhã desta segunda-feira, 9 - escaparam através de um buraco no muro da unidade.

De acordo com agentes que trabalhavam no plantão, os criminosos usaram barras de ferro para fazer o túnel. Um guarda que estava em uma das guaritas chegou a trocar tiros com os detentos, mas eles conseguiram fugiram em um carro que os esperava. A Seap informou que não houve disparos na área externa do Conjunto Penal. Conforme a polícia, todos são membros da facção criminosa Katiara.

Poucos agentes

A superlotação e a escassez de servidores, segundo o Sinspeb, são os maiores gargalos do Conjunto Penal de Feira de Santana. Segundo a entidade, atualmente, a unidade abriga 1.750 internos - praticamente o dobro de sua capacidade.

"Com base em normas do Ministério da Justiça, o ideal era que houvesse um agente para cada cinco presos. Ou seja, para este total, deveríamos ter 350 agentes por plantão. O problema é que estamos muito aquém disso, com cerca de 20 agentes para cuidar de 250 300 detentos em cada um dos 12 pavilhões", ressalta Geonias Santos.

