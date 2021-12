Presos fogem de delegacia em viatura da Polícia Civil

Seis homens fugiram da delegacia em uma viatura da Polícia Civil, no município de Morro do Chapéu (a 390 quilômetros de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 15. Os presos arrombaram a carceragem e levaram, além da viatura, a motocicleta do carcereiro.

A viatura da 14ª Coorpin, com sede em Irecê, foi encontrada abandonada em frente ao Terminal Rodoviário de Jacobina, com a chave na ignição.

Após buscas, José Hamilton, um dos foragidos, foi recapturado na comunidade conhecida como Espinheiro, zona rural do município de Cafarnaum.

Segundo o site Augusto Urgente, os outros cincos presos identificados pela polícia como Helder Silva de Souza, Jefferson de Jesus, Genivaldo Aragão de Souza, Edmilson Valdez Souza e Yan Pereira ainda são procurados.

