Presos fazem "farra" dentro de complexo policial na Bahia

O complexo policial de Barreiras (cidade no oeste da Bahia de fica a 855 km de Salvador) tem capacidade para 32 prisioneiros - sendo que atualmente comporta 70 detentos. Apesar disso, a superlotação parece não incomodar nem um pouco os presos que foram flagrados em um momento de festa na cena da unidade prisional.

As gravações da "farra" foram encontradas em um celular de outra pessoa, apreendida fora do presídio, durante uma abordagem policial. Nas filmagens, os presos aparecem animados com um aparelho de som ouvindo música alta, fumando supostamente maconha e fazendo poses para a câmera, que registra o momento de "lazer".

Em entrevista à imprensa local, o delegado seccional Francisco Carlos de Sá prometeu instaurar inquérito para apurar o caso. "É prematuro emitir opinião sobre o assunto, precisamos investigar", completou.







adblock ativo