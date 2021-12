Presos envolvidos em homicídio de traficante em Camaçari

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido na noite da última segunda-feira, 28 de setembro, em Camaçari (Região Metropolitana de Salvador). De acordo com a Polícia Civil, os detidos são: Ubiratan dos Santos Souza, 38 anos e, Gutenberg Anunciação Silva, 23, acusados de participarem do assassinato de um traficante rival da região, o Marcos Soel Figueredo, 24, também conhecido com "Sopa". A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 1º.



Conforme a polícia, os criminosos foram localizados poucas horas depois do assassinato por uma equipe da 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, em um imóvel, na Estrada da Cetrel, também em Camaçari. Um adolescente de 17 anos, que acompanhava a dupla, também foi apreendido e encaminhado ao Ministério Público (MP).



Um terceiro suspeito ainda está sendo procurado. Trata-se de Samuel Alves da Silva, que é apontado pelos colegas de ser o autor dos disparos que mataram Marcos. A prisão preventiva dele já foi solicitada à Justiça.



Segundo a titular da 26ª DT/Vila de Abrantes, Maria Danielle Monteiro, o crime foi motivado por disputa em torno de pontos de venda de drogas na região. Autuados em flagrante por homicídio, Ubiratan e Gutenberg encontram-se na carceragem da 26ª DT/Abrantes, à disposição da Justiça.

adblock ativo