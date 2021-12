Presos envolvidos em briga de famílias que resultou em 7 mortes

Charles Pereira de Araújo, de 42 anos, e Nivaldo Ribeiro Dantas, suspeitos de envolvimento numa briga entre famílias ciganas, que resultou em sete mortes e 13 tentativas de homicídios, ocorridas em quatro estados e no Distrito Federal (DF), foram presos, na quarta-feira, 18, em Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no extremo sul da Bahia.

O coordenador regional da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegado Moisés Damasceno, informou que os dois suspeitos estavam na cidade há quatro dias, planejando matar outra família, no bairro Santa Isabel, daquela cidade.

Conforme a Polícia Civil, Charles foi preso por volta das 21h de quarta-feira, 18, quando foi encontrado por policiais nas imediações do bairro Santa Isabel em um automóvel. A placa do veículo estava adulterada com fitas adesivas.

Em desdobramento dessa prisão, os agentes identificaram o segundo envolvido, Nivaldo Dantas, que já havia passado por dois hotéis da cidade e foi alcançado no município de Itabela (a 554 km da capital), quando tentava fugir para a cidade de Vitória (ES). O suspeito ainda tentou subornar os policiais para não ser detido.

De acordo com a polícia, investigações apontam que Nivaldo contratou Charles para matar a família de Zanata Ribeiro Dantas, que também é seu primo. Segundo as informações, o combinado era que o pistoleiro matasse o maior número de pessoas da família, e, por isso, ele aguardava a oportunidade para que os parentes de Zanata se reunissem.

Charles e Nivaldo foram conduzidos à sede da 23ª Coorpin/Eunápolis e aguardam transferência para o sistema prisional. As investigações prosseguem para identificar a participação de outras pessoas. Os crimes envolvendo as famílias ciganas ocorreram na Bahia, Tocantins, Maranhão, Rondônia e Distrito Federal, entre fevereiro de 2017 e agosto de 2019.

